Moody's знизило рейтинги 17 російських міст і регіонів

Міжнародне рейтингове агентство Moody's у вівторок знизило рейтинги сімнадцяти російських регіонів і міст та трьох емітентів, пов'язаних з урядом, поставивши їх на перегляд у бік подальшого зниження, повідомляє ТАСС.

"Дані рейтингові дії, - як зазначають у заяві агентства, - зумовлені погіршенням кредитоспроможності Російської Федерації, у зв'язку з чим 16 січня 2015 року суверенний рейтинг російських облігацій був знижений з Baa2 ("негативний") до Baa3 ("негативний")".

У заяві також наголошується, що агентство знизило на один щабель рейтингової шкали рейтинги міст Москви і Санкт-Петербурга, ГУП "Водоканал Санкт-Петербурга", ТОВ "Водоканал Фінанс", ВАТ "Західний Швидкісний Діаметр", Республіки Башкортостан, Республіки Татарстан, Ханти-Мансійського автономного округу, Самарської області, Чуваської Республіки, Красноярського краю, Республіки Комі, Омської області, Нижегородської області, міста Краснодара, міста Омська, міста Волгограда, Бєлгородської області і Вологодської області. Рейтинг Краснодарського краю знижений на два щаблі рейтингової шкали. Рейтинги поставлені на перегляд з можливістю подальшого зниження.

Рейтинг Москви в іноземній і національній валюті знижений з Baa2 до Baa3 і поставлений на перегляд у бік пониження. Рейтинг Санкт-Петербург за тими ж показниками знижений з Baa2 до Baa3 і поставлений на перегляд у бік пониження.

Республіки Башкортостан - з Baa3 до Ba1, Республіки Татарстан - з Baa3 до Ba1, Ханти-Мансійського автономного округу - з Baa3 до Ba1, Самарської області - з Ba1 до Ba2, Краснодарського краю - до Ba3 з Ba1, Республіки Комі - з Ba2 до Ba3, Красноярського краю - з Ba2 до Ba3, Чуваської Республіки - з Ba2 до Ba3, Омської області - з Ba2 до Ba3, Нижегородської області - з Ba2 до Ba3, Бєлгородської області - з Ba2 до Ba3, Краснодара - з Ba2 до Ba3, Вологодської області - з Ba3 до B1, Омська - з Ba3 до B1, Волгограда - з Ba3 до B1. Всі ці рейтинги поставлені на перегляд у бік пониження.

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На перегляд у бік пониження поставлені також рейтинги Московської області - в даний час Ba2 - і Республіки Мордовії - в даний час В1.

У вівторок Moody's також знизило рейтинги восьми великих російських компаній і їх "дочок" слідом за погіршенням суверенного рейтингу країни. Зокрема, Moody's знизило рейтинги "Роснефти", "Лукойлу", "Газпром нефти", "Норильського нікелю".