Кабмін хоче отримати понад 17 мільярдів від приватизації-2019

Ці кошти планується отримати як від приватизації держмайна, так й інших надходжень, пов'язаних з приватизацією та кредитуванням підприємств.

Кабінет міністрів України планує в 2019 році отримати від приватизації 17,1 мільярда гривень.

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Про це йдеться в доопрацьованому проекті державного бюджету на 2019 рік, який поданий до Верховної Ради для розгляду у другому читанні.

"Надходження від приватизації державного майна та інших надходжень, безпосередньо пов'язаних з процесом приватизації та кредитуванням підприємств", - сказано в проекті держбюджету.

Як повідомляв УНІАН, державний бюджет на 2018 рік передбачає 21,3 мільярда гривень надходжень від приватизації. Фонд державного майна України планує, що практично по всіх об'єктів великої приватизації конкурси з продажу відбудуться в 2019 році, а не в цьому, як говорилося раніше.