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Кабмін хоче отримати понад 17 мільярдів від приватизації-2019

13:43, 20 листопада 2018
Фондовий ринок
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Кабмін знову переніс велику приватизацію на наступний рік / фото УНІАН

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Про це йдеться в доопрацьованому проекті державного бюджету на 2019 рік, який поданий до Верховної Ради для розгляду у другому читанні.

"Надходження від приватизації державного майна та інших надходжень, безпосередньо пов'язаних з процесом приватизації та кредитуванням підприємств", - сказано в проекті держбюджету.

Як повідомляв УНІАН, державний бюджет на 2018 рік передбачає 21,3 мільярда гривень надходжень від приватизації. Фонд державного майна України планує, що практично по всіх об'єктів великої приватизації конкурси з продажу відбудуться в 2019 році, а не в цьому, як говорилося раніше.

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Теги: #приватизація-2019