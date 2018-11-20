Стало відомо, скільки коштувала Тігіпку купівля "Кузні на Рибальському"

Купівля заводу "Кузня на Рибальському за максимальною ціною коштувала Тігіпку 300 мільйонів доларів.

Компанія Еwins Liмiтеd (Кіпр), підконтрольна Сергію Тігіпку, придбала у інвестиційних фондів президента України Петра Порошенка та народного депутата Ігоря Кононенка 3 225 723 прості іменні акції ПАТ "Завод "Кузня на Рибальському", які протягом 12 місяців, що передують даті угоди, максимально оцінювалися в 93,003 долара США кожна.

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Про це сказано в повідомленні підприємства в системі розкриття Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (НКЦПФР).

"Найвища ціна однієї акції, за якою компанія Еwins Liмiтеd купувала акції товариства, протягом 12 місяців, що передують даті придбання контрольного пакета акцій товариства, включаючи дату вступу, становить 93,0026272 долара США, що за офіційним курсом гривні до долара США, встановленим НБУ на дату придбання акцій (15.11.18), становить 2589,14 гривень", - сказано в повідомленні.

Таким чином, у разі максимальної оцінки акцій операція обійшлася в 300 мільйонів доларів США.

Згідно з повідомленням, Еwins Liмiтеd викупила 2 535 263 акції у фонду "Прайм Ессетс Кепітал", власником якого є Петро Порошенко, а також 690 460 акцій у фонду "ВІК" Ігоря Кононенка.

Ці пакети акцій становили 73,906745% і 20,127951% від статутного капіталу "Кузні на Рибальському", відповідно.

Як повідомляв УНІАН, у вересні фонд "Прайм Ессетс Кепітал", керуючий активами Петра Порошенка, досяг принципової угоди про продаж заводу "Кузня на Рибальському" вітчизняному покупцю. Пізніше стало відомо, що група "ТАС" Сергія Тігіпка досягла попередньої домовленості про купівлю заводу "Кузня на Рибальському".

Заява Тігіпка надійшло в Антимонопольний комітет України 26 вересня цього року, після чого відомство почало аналіз.

15 листопада "Прайм Ессетс Кепітал" та "ВІК" підписали договір про продаж ПРАТ "Завод "Кузня на Рибальському" компанії "Евінз лімітед" з групи "ТАС", бенефіціаром яких є Сергій Тігіпко.

Довідка УНІАН. Завод "Кузня на Рибальському" (колишній "Ленінська кузня") - підприємство в Києві, засноване у 1862 році. Завод орієнтований на три основних виробництва: суднобудування, машинобудування, металургія. Завод виробляє артилерійський катер "Гюрза", а також автоматичний гранатомет УАГ-40 і бойові модулі, легку броньовану техніку.

Завод "Кузня на Рибальському" в 2017 році збільшив чистий прибуток в 2,2 рази - до 18,621 мільйона гривень. У 2016 році чистий прибуток підприємства становив 8,498 мільйона гривень.