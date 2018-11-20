Рада розгляне законопроект про ліквідацію Нацкомфінпослуг, який очікує другого читання два роки

Це так званий законопроект про спліт, який Верховна Рада схвалила в першому читанні ще в липні 2016 року.

Верховна Рада у четвер, 22 листопада, розгляне в другому читанні законопроект 2413а "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо консолідації функцій з державного регулювання ринків фінансових послуг" (так званий законопроект про спліт).

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Про це повідомив на прес-конференції в. о. директора департаменту стратегії реформування Національного банку Михайло Видякин.

"Ми вже два роки живемо темою так званого "спліту" і знаходимося в перехідному періоді - у Національного банку і Нацкомісії з цінних паперів, як регуляторів, готовий план дій у разі прийняття даного законопроекту, який очікує другого читання з 2016 року", - сказав Видякин.

За його словами, даний законопроект для Нацбанку заклав основи для подальшого розвитку регулювання на ринку фінпослуг та розвитку небанківського фінансового сектору.

Він також зазначив, що в пакеті на голосування буде винесено законопроект "Про захист прав споживачів".

Як повідомляв УНІАН, Верховна Рада в липні 2016 року схвалила в першому читанні законопроект про консолідацію нагляду у небанківському фінсекторі, що передбачає скасування Нацкомфінпослуг та передачу її функцій Нацбанку і Нацкомісії з цінних паперів і фондового ринку (№2413а). Друге читання документу в парламенті за два роки так і не відбулося.

Законопроект передбачає, що нагляд і регулювання ринку страхових, лізингових та факторингових компаній, кредитних спілок, бюро кредитних історій, ломбардів та інших фінансових компаній перейдуть до НБУ, тоді як НКЦПФР займеться регулюванням недержавних пенсійних фондів і фондів фінансування будівництва, а також фондів операцій з нерухомістю.