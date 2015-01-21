Котирування російських «Яндекса» і CTC Media впали до історичного мінімуму
15:49, 21 січня 2015Фондовий ринок
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Goldman Sachs рекомендує своїм клієнтам продавати папери компаній.
REUTERS
Котирування «Яндекса» і CTC Media в ході торгів на NASDAQ подешевшали до історичного мінімуму після виходу звіту інвестиційного банку Goldman Sachs, передає «Газета.Ru».
Акції «Яндекса» впали в ціні на 8,7%, до $16,41 за папір, вартість паперів CTC Media знизилася на 8,8%, до $4,3 за акцію.
Напередодні Goldman Sachs опублікував звіт щодо російських медійних та інтернет-компаній. Банк негативно оцінив російський ринок, порекомендувавши своїм клієнтам продавати папери «Яндекса» і CTC Media.
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