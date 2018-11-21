Мала приватизація вже принесла бюджету 420 мільйонів

В системі "Прозорро.Продажі" оголошено вже 1243 аукціони з реалізації об'єктів малої приватизації.

З моменту перезапуску в Україні малої приватизації в липні 2018 року вдалося провести 270 успішних аукціонів з реалізації об'єктів, які принесли до держбюджету 420 млн грн.

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Про це повідомила прес-служба Міністерства економічного розвитку і торгівлі.

Також повідомляється, що в системі "Прозорро.Продажі" оголошено вже 1243 аукціони з продажу об'єктів малої приватизації, а загалом у системі зареєстровано 1290 об'єктів малої приватизації сумарною початковою вартістю понад 1,3 млрд грн.

Як повідомляв УНІАН, 28 березня Фонд державного майна України затвердив перелік з майже 660 об'єктів малої приватизації, які підлягають продажу в 2018 році. 10 травня на засіданні Кабінету міністрів було прийнято пакет постанов, спрямованих на запуск в Україні продажу об'єктів малої приватизації. На початку липня акредитацію для проведення малої приватизації отримали десять електронних майданчиків. 24 липня на платформі ProZorro стартував продаж об'єктів малої приватизації.

10 серпня Фонд державного майна України оголосив аукціони за 147 об'єктами малої приватизації стартовою вартістю 70 млн грн. Фонд держмайна очікує отримати від продажу об'єктів малої приватизації від 1,5 до 1,7 млрд грн. До групи малої приватизації входять об'єкти нерухомості, невеликі підприємства, номінальна вартість яких не перевищує 250 млн грн.