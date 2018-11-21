Мінфін знову позичив понад мільярд гривень

Міністерство ОВДП-аукціоні залучило до держбюджету 183 млн грн і 41 млн дол.

Міністерство фінансів України на плановому аукціоні з розміщення облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП) залучило до державного бюджету 182,565 млн грн і 40,629 млн дол.

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Як повідомляється на сайті міністерства, гривневі кошти залучені в результаті продажу облігацій термінами обігу 77, 175 та 287 днів з середньозваженою дохідністю 19%, 18,5% і 18,5% річних відповідно.

Кошти в доларах залучені від продажу паперів термінами обігу 210, 336 420 днів під 6,7%, 7,25% і 7,43% річних відповідно.

Також повідомляється, що гривневий еквівалент залучених коштів за курсом Національного банку становив 1,311 млрд грн.

Довідка УНІАН. Станом на 20 листопада обсяг ОВДП в обігу за сумою основного боргу становив 741,073 млрд грн, при цьому у власності Національного банку знаходяться облігації на 348,1 млрд грн, або 47% їх загального обсягу.