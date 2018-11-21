Суд відмовився повернути "Укртелеком" Ахметова в держвласність

Господарський суд міста Києва повністю відмовив Фонду держмайна в задоволенні позову.

Господарський суд Києва відмовився задовольнити позов Фонду державного майна до компанії "ЕСУ" щодо розірвання договору купівлі-продажу 92,79% акцій "Укртелекому" і стягнення 81,9 мільйона доларів пені за прострочення виконання зобов'язання щодо внесення інвестицій.

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"Керуючись ст. ст. 73-80, 86, 129, 180, 233, 236, 237, 238, 240, 241 ГПК України, Господарський суд міста Києва вирішив у задоволенні первісного позову відмовити повністю. В задоволенні зустрічного позову відмовити повністю", - йдеться в рішенні суду від 7 листопада 2018 року.

Як повідомляв УНІАН, у 2011 році компанія "ЕСУ" (належить австрійській компанії EPIC, зараз Raga Establishment) викупила у держави компанію "Укртелеком", заплативши 10,57 мільярда гривень за 92,79% акцій. У 2013 році група компаній СКМ Ріната Ахметова викупила акції телеком-оператора.

У травні 2017 року ФДМУ звернувся в суд з позовом до компанії "ЕСУ", вимагаючи розірвати договір купівлі-продажу акцій оператора через невиконання інвестиційних зобов'язань у розмірі 450 мільйонів доларів. 19 жовтня 2017 року Господарський суд Києва за позовом Фонду держмайна розірвав укладений в березні 2011 року за підсумками приватизаційного конкурсу договір купівлі-продажу акцій "Укртелекому" компанією "ЕСУ", тим самим повернувши пакет акцій "Укртелекому" у державну власність.

12 грудня 2017 року апеляційний суд відмовився задовольнити апеляцію компанії "ЕСУ" на рішення попередньої судової інстанції, згідно з яким у державну власність повернуто компанія "Укртелеком".

У липні 2018 року Верховний суд України задовольнив касаційну скаргу компанії "ЕСУ" на рішення судів про розірвання приватизаційного договору на 92,8% акцій "Укртелекому" і повернув справу на повторний розгляд у суд першої інстанції.