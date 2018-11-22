Купівлею "Центренерго" зацікавилися п'ять компаній

Конкурс з продажу компанії має відбутися вже 13 грудня.

У конкурсі з придбання державного пакета акцій енергогенеруючої компанії "Центренерго" у розмірі 78,3% планують взяти участь п'ять компаній.

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Про це на своїй сторінці в Facebook написав експерт у сфері енергетики Андрій Герус.

"Сьогодні по приватизації "Центренерго" дедлайн для повідомлення акціонерного товариства і Нацкомісії з цінних паперів про наміри придбати акцій. Також повідомлення подало білоруське підприємство "Нефтебитумный завод". Отже, маємо 5 претендентів", - написав він.

Крім білоруського підприємства, взяти участь в конкурсі також планують: "Укрдонінвест", "Форбс Енд Манхеттен Україна", "Баланс Груп", і Georgian International Energy Corporation.

Як повідомляв УНІАН, конкурс з продажу державного пакета акцій енергогенеруючої компанії "Центренерго" у розмірі 78,3% відбудеться 13 грудня в 11:00.

10 травня Кабінет міністрів затвердив перелік підприємств великої приватизації на 2018 рік.

Компанія "Центренерго" потрапила в число об'єктів великої приватизації на цей рік, причому саме з неї планують розпочати цей процес.

Радник з приватизації ПАТ "Центренерго" аудиторсько-консалтингова компанія Ernst & Young оцінила належить державі 78,3%-вий пакет акцій підприємства в 5,985 мільярда гривень (225,48 мільйона доларів).

3 жовтня Кабмін встановив стартову ціну держпакету акцій "Центренерго" в 5,98 мільярда гривень.

Чистий прибуток "Центренерго" в 2017 році зріс у 5 разів порівняно з 2016 роком – до 1,9 мільярда гривень, однак у січні-вересні 2018 року порівняно з аналогічним періодом 2017 року підприємство скоротило чистий прибуток в 4,28 рази – до 489,51 мільйона гривень з 2,09 мільярда гривень.

Довідка УНІАН. "Центренерго" є одним з провідних виробників електроенергії в Україні. Держава володіє 78,289% акцій компанії. До складу компанії входять три теплові електростанції - Вуглегірська, Зміївська та Трипільська, їх сумарна встановлена проектна потужність складає 7665 МВт - 14% генеруючої потужності України. "Центренерго" постачає електроенергію в Київську, Харківську і Донецьку області.