Фонд держмайна оскаржить рішення суду про неповернення «Укртелекому» в держвласність
Фонд державного майна (ФДМ) подасть апеляцію на рішення Господарського суду Києва про відхилення позову до компанії «ЕСУ» про розірвання договору купівлі-продажу 92,79% акцій «Укртелекому» та стягнення 81,9 млн дол. пені за прострочення виконання зобов'язання щодо внесення інвестицій.
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Про це УНІАН повідомив прес-секретар в.о. голови ФДМ Віталія Трубарова Костянтин Галушко.
«Ми подаватимемо апеляцію відразу за двома рішеннями: перше, щодо визнання неправомірними результатів перевірки виконання «ЕСУ» зобов'язань договору з купівлі-продажу акцій «Укртелекому» від 9 листопада, й друге, яким відхилено позов про розірвання договору та повернення акцій разом із пенею від 7 листопада», - повідомив Галушко.
Прес-секретар нагадав, що аргументом для розірвання договору були саме результати перевірки Фонду держмайна про невиконання компанією «ЕСУ» зобов'язань щодо інвестування в розвиток мережі «Укртелеком» суми не менше 450 млн дол.
Галушко зазначив, що апеляцію буде подано в передбачений законом строк.
Як повідомляв УНІАН, в 2011 році компанія «ЕСУ» (належить австрійській компанії EPIC, зараз Raga Establishment) викупила у держави компанію «Укртелеком», заплативши 10,57 млрд грн за 92,79% акцій. У 2013 році група компаній СКМ Ріната Ахметова викупила акції телеком-оператора.
У травні 2017 року ФДМУ звернувся до суду з позовом до компанії «ЕСУ», вимагаючи розірвати договір купівлі-продажу акцій оператора через невиконання інвестиційних зобов'язань у розмірі 450 млн дол. 19 жовтня 2017 року Господарський суд Києва за позовом Фонду держмайна розірвав укладений у березні 2011 року за підсумками приватизаційного конкурсу договір купівлі-продажу акцій «Укртелекому» компанією «ЕСУ», тим самим повернувши пакет акцій «Укртелекому» в державну власність.
12 грудня 2017 року апеляційний суд відмовився задовольнити апеляцію компанії «ЕСУ» на рішення попередньої судової інстанції, згідно з яким у державну власність було повернуто компанію «Укртелеком».
У липні 2018 року Верховний суд України задовольнив касаційну скаргу компанії «ЕСУ» на рішення судів про розірвання приватизаційного договору на 92,8% акцій «Укртелекому» і повернув справу на повторний розгляд до суду першої інстанції.
7 листопада Господарський суд м. Києва відмовився задовольнити позов Фонду державного майна до компанії «ЕСУ» про розірвання договору купівлі-продажу 92,79% акцій «Укртелекому» і стягнення 81,9 млн дол. пені за прострочення виконання зобов'язання щодо внесення інвестицій.
9 листопада Окружний адміністративний суд м. Києва визнав неправомірними результати перевірки виконання умов договору купівлі-продажу пакета акцій компанії «Укртелеком» за конкурсом від 11 березня 2011 року.