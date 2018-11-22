Фонд держмайна оскаржить рішення суду про неповернення «Укртелекому» в держвласність

Крім того, Фонд оскаржить ще одне рішення суду - про визнання неправомірними результатів перевірки зобов'язань «ЕСУ» при купівлі «Укртелекому».

Фонд державного майна (ФДМ) подасть апеляцію на рішення Господарського суду Києва про відхилення позову до компанії «ЕСУ» про розірвання договору купівлі-продажу 92,79% акцій «Укртелекому» та стягнення 81,9 млн дол. пені за прострочення виконання зобов'язання щодо внесення інвестицій.

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Про це УНІАН повідомив прес-секретар в.о. голови ФДМ Віталія Трубарова Костянтин Галушко.

«Ми подаватимемо апеляцію відразу за двома рішеннями: перше, щодо визнання неправомірними результатів перевірки виконання «ЕСУ» зобов'язань договору з купівлі-продажу акцій «Укртелекому» від 9 листопада, й друге, яким відхилено позов про розірвання договору та повернення акцій разом із пенею від 7 листопада», - повідомив Галушко.

Прес-секретар нагадав, що аргументом для розірвання договору були саме результати перевірки Фонду держмайна про невиконання компанією «ЕСУ» зобов'язань щодо інвестування в розвиток мережі «Укртелеком» суми не менше 450 млн дол.

Галушко зазначив, що апеляцію буде подано в передбачений законом строк.

Як повідомляв УНІАН, в 2011 році компанія «ЕСУ» (належить австрійській компанії EPIC, зараз Raga Establishment) викупила у держави компанію «Укртелеком», заплативши 10,57 млрд грн за 92,79% акцій. У 2013 році група компаній СКМ Ріната Ахметова викупила акції телеком-оператора.

У травні 2017 року ФДМУ звернувся до суду з позовом до компанії «ЕСУ», вимагаючи розірвати договір купівлі-продажу акцій оператора через невиконання інвестиційних зобов'язань у розмірі 450 млн дол. 19 жовтня 2017 року Господарський суд Києва за позовом Фонду держмайна розірвав укладений у березні 2011 року за підсумками приватизаційного конкурсу договір купівлі-продажу акцій «Укртелекому» компанією «ЕСУ», тим самим повернувши пакет акцій «Укртелекому» в державну власність.

12 грудня 2017 року апеляційний суд відмовився задовольнити апеляцію компанії «ЕСУ» на рішення попередньої судової інстанції, згідно з яким у державну власність було повернуто компанію «Укртелеком».

У липні 2018 року Верховний суд України задовольнив касаційну скаргу компанії «ЕСУ» на рішення судів про розірвання приватизаційного договору на 92,8% акцій «Укртелекому» і повернув справу на повторний розгляд до суду першої інстанції.

7 листопада Господарський суд м. Києва відмовився задовольнити позов Фонду державного майна до компанії «ЕСУ» про розірвання договору купівлі-продажу 92,79% акцій «Укртелекому» і стягнення 81,9 млн дол. пені за прострочення виконання зобов'язання щодо внесення інвестицій.

9 листопада Окружний адміністративний суд м. Києва визнав неправомірними результати перевірки виконання умов договору купівлі-продажу пакета акцій компанії «Укртелеком» за конкурсом від 11 березня 2011 року.