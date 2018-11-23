Під тиском санкцій російські компанії вперше за десятиліття не змогли провести жодного IPO

Як мінімум десять російських компаній - від нафтохімії до охорони здоров'я - обговорювали можливість IPO на загальну суму не менше $4 мільярдів.

Російські компанії, які раніше забезпечували високі доходи інвестиційним банкірам на ринках акціонерного капіталу, цього року, вперше за період з кризового 2008 року, не змогли провести жодного IPO через складну геополітичну ситуацію та погіршення ставлення інвесторів до ринків, що розвиваються.

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“Я не думаю, що ринкові умови сприятливі. Є ряд побоювань щодо політичної ситуації, довіри споживачів, бюджету, цін на нафту: все волатильно і це всіх турбує", - сказав Рейтер один із керівників компанії, що розглядає плани розміщення.

Як мінімум десять російських компаній - від нафтохімії до охорони здоров'я - обговорювали можливість IPO цього року на загальну суму не менше $4 мільярдів, говорили джерела Рейтер.

Але після санкцій щодо Олега Дерипаски і його активів, включаючи Русал, весняне вікно розміщень російських компаній зачинилось, не встигнувши відкритися.

При цьому деякі, такі як один із найбільших рітейлерів Магніт, перейшли практично під держконтроль, інші ж, як Діксі або Мегафон, оголосили делістинги. Для вторинних розміщень акцій рік також не був урожайним, особливо в порівнянні з попереднім роком, - чотири угоди зібрали кілька сотень мільйонів доларів.

Цього року серед інших джерела говорили про високий ступінь готовності Сибуру до IPO, яке має всі шанси стати одним із найбільших, плани і в медичної компанії EMC, і у страховика РЕСО, HeadHunter планував розміститися в США.

Відразу після оголошених у квітні санкцій IBS, яке вже перебувала в процесі, відклала IPO, група Черкізово - вторинне розміщення. Обидві компанії не виключали можливості повернутися до цієї теми.

Минулого року російські компанії залучили близько $8 мільярдів від продажу акцій на ринку, з яких первинних розміщень - на $3 мільярди, в першу чергу IPO EN+.