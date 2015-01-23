Відтік із фондів, що інвестують в активи Росії, зріс за тиждень майже в 3 рази

10:14, 23 січня 2015
Фондовий ринок
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Сума склала 182,5 мільйона доларів.

REUTERS

Інвестори за тиждень - з 15 по 21 січня - вивели з фондів, орієнтованих на російські активи, 182,5 мільйона доларів (0,53% активів під управлінням), передає ПРАЙМ з посиланням на дані Emerging Portfolio Fund Research (EPFR) з огляду "Ощадбанк КІБ".

Тижнем раніше відтік становив 67,4 мільйона (0,18% активів під управлінням).

Таким чином, відтік коштів лише за тиждень виріс в 2,7 рази.

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