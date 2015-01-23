Відтік із фондів, що інвестують в активи Росії, зріс за тиждень майже в 3 рази
10:14, 23 січня 2015Фондовий ринок
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Сума склала 182,5 мільйона доларів.
REUTERS
Інвестори за тиждень - з 15 по 21 січня - вивели з фондів, орієнтованих на російські активи, 182,5 мільйона доларів (0,53% активів під управлінням), передає ПРАЙМ з посиланням на дані Emerging Portfolio Fund Research (EPFR) з огляду "Ощадбанк КІБ".
Тижнем раніше відтік становив 67,4 мільйона (0,18% активів під управлінням).
Таким чином, відтік коштів лише за тиждень виріс в 2,7 рази.
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