Microsoft обійшла Apple за ринковою капіталізацією

Microsoft в ході торгів ненадовго перевищила ринкову вартість Apple.

Капіталізація компанії Microsoft в ході торгів ненадовго перевищила ринкову вартість Apple.

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Згідно з даними Bloomberg, капіталізація Microsoft досягла $812,9 млрд, тоді як у Apple вона становила $812,6 млрд. Пізніше Microsoft знову опустилася на друге місце, коли ринкова вартість Apple склала $822,9 млрд, що на $7 млрд вище ніж у Microsoft.

Раніше Apple відзвітувала про рекордну квартальну виручку: компанія заробила $60 млрд, ця цифра перевищила аналогічний показник за минулий рік на 20%. На презентації Тім Кук повідомив, що успіх забезпечила нова лінійка iPhone, iPad і "розумних годинників".