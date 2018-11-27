Microsoft обійшла Apple за ринковою капіталізацією
08:05, 27 листопада 2018Фондовий ринок
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Microsoft в ході торгів ненадовго перевищила ринкову вартість Apple.
Ілюстрація / REUTERS
Капіталізація компанії Microsoft в ході торгів ненадовго перевищила ринкову вартість Apple.
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Згідно з даними Bloomberg, капіталізація Microsoft досягла $812,9 млрд, тоді як у Apple вона становила $812,6 млрд. Пізніше Microsoft знову опустилася на друге місце, коли ринкова вартість Apple склала $822,9 млрд, що на $7 млрд вище ніж у Microsoft.
Раніше Apple відзвітувала про рекордну квартальну виручку: компанія заробила $60 млрд, ця цифра перевищила аналогічний показник за минулий рік на 20%. На презентації Тім Кук повідомив, що успіх забезпечила нова лінійка iPhone, iPad і "розумних годинників".
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