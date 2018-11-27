EVO і Rozetka оголосили про злиття бізнесів

Очікується, що таке рішення сприятиме прискоренню розвитку української електронної комерції.

Один із лідерів електронної комерції України інтернет-супермаркет Rozetka та ІТ-компанія EVO, в яку входять українські маркетплейси та онлайн-сервіси, такі як Prom.ua, Bigl.ua, Kabanchik.ua, оголосили про злиття бізнесів, повідомляється в прес-релізі компанії EVO.

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"Формальності щодо злиття групи компаній EVO і найбільшого інтернет-магазину Rozetka завершені. Об'єднана компанія буде створювати можливості для українських підприємців на своїх платформах, а також покращуватиме клієнтський досвід онлайн-покупок", - йдеться в повідомленні.

За словами генерального директора EVO Миколи Палієнка, всі проекти будуть розвиватися і надалі, зокрема, інтернет-супермаркет Rozetka.ua, маркетплейси Prom.ua, Satu.kz, Deal.by, Bigl.ua, Shafa.ua, Crafta.ua, торговий майданчик Zakupki.Prom.ua, онлайн сервіс замовлення послуг Kabanchik.ua, онлайн-сервіс електронного документообігу "Вчасно". Також компанія планує пропонувати нові спільні рішення підприємцям і онлайн-покупцям.

"Цією угодою ми підвищуємо швидкість розвитку української електронної комерції. Ми продовжимо покращувати сервіс та клієнтський досвід, інвестувати в інфраструктуру, запускати нові проекти. Зрештою, наша мета - стати невід'ємною частиною життя кожного українця. Хочемо з допомогою наших продуктів зробити життя людей простішим і зручнішим", - цитує прес-служба Палієнко.

Як повідомляв УНІАН, у серпні один із лідерів електронної комерції України інтернет-супермаркет Rozetka та ІТ-компанія EVO, куди входить ряд українських маркетплейсів і онлайн-сервісів заявили про намір об'єднатися.

Довідка. Розетка — лідер електронної комерції України в сегменті B2C. Компанія заснована в 2005 році в Києві як онлайн-магазин електроніки та побутової техніки. У наступні роки Розетка трансформувалася в мультикатегорійний супермаркет і досягла суттєвих успіхів на ринку в таких сегментах як товари для дітей, товари для дому, FMCG, одяг і взуття. Розетка входить в десятку найдорожчих брендів в Україні та володіє одним із найвищих NPS серед ритейлерів України.

EVO — українська IT-компанія, яка створила провідні українські маркетплейси та онлайн-сервіси, де сотні тисяч підприємців продають товари і надають послуги мільйонам людей. У EVO розвиваються Prom.ua, Satu.kz, Deal.by, Bigl.ua, Zakupki.Prom.ua, Crafta.ua, Kabanchik.ua, Вчасно, Shafa.ua. Щомісяця на маркетплейсах EVO покупці здійснюють понад 2 млн замовлень.