Мінфін позичив майже 50 мільйонів гривень на внутрішньому ринку
08:55, 28 листопада 2018Фондовий ринок
504 0
Розміщення валютних облігацій не проводилось.
Ілюстрація REUTERS
Міністерство фінансів України на плановому аукціоні з розміщення облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП) залучило до державного бюджету 48,144 млн грн.
Читайте такожДержборг України скоротився на $350 мільйонів
Як повідомляється на сайті міністерства, кошти залучені в результаті продажу облігацій термінами обігу 70 і 168 днів з середньозваженою дохідністю 19% і 18,5% річних, відповідно.
Розміщення валютних облігацій не проводилось.
Довідка УНІАН. Станом на 27 листопада, обсяг ОВДП в обігу за сумою основного боргу становив 739,271 млрд грн, при цьому у власності Національного банку знаходяться облігації на 348,1 млрд грн, або 47% їх загального обсягу.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter