Мінфін позичив майже 50 мільйонів гривень на внутрішньому ринку

Розміщення валютних облігацій не проводилось.

Міністерство фінансів України на плановому аукціоні з розміщення облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП) залучило до державного бюджету 48,144 млн грн.

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Як повідомляється на сайті міністерства, кошти залучені в результаті продажу облігацій термінами обігу 70 і 168 днів з середньозваженою дохідністю 19% і 18,5% річних, відповідно.

Розміщення валютних облігацій не проводилось.

Довідка УНІАН. Станом на 27 листопада, обсяг ОВДП в обігу за сумою основного боргу становив 739,271 млрд грн, при цьому у власності Національного банку знаходяться облігації на 348,1 млрд грн, або 47% їх загального обсягу.