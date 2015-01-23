Fitch знизило прогноз з цін на нафту до $50-55

Агентство припускає, що у 2015 році нафта Brent буде коштувати 55 доларів за барель, WTI - 50 доларів за барель, передає Прайм.

Відповідні зміни внесені у базовий сценарій Fitch.

Перегляд зроблений "з урахуванням очікуваного збереження слабкої ринкової кон'юнктури найближчим часом", - наголошується в повідомленні агентства. Fitch не виключає тривалого спаду цін на нафту після 2015 року.

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Агентство припускає у базовому сценарії, що у 2016 році ціна на Brent складе 65 доларів за барель, WTI - 60 доларів за барель.

Причому довгострокові допущення за ціною на нафту за базовим сценарієм Fitch залишило незмінними - 80 і 75 доларів за барель Brent та WTI відповідно.

Раніше УНІАН повідомляв, що рішення нового короля Саудівської Аравії зберегти видобуток поки не зупинило зростання цін на нафту.