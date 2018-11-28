Воєнний стан не вплине на приватизацію "Центренерго" – голова ФДМ

Конкурс з продажу "Центренерго" має відбутися 13 грудня.

Введення військового положення ніяк не відобразиться на продаж "Центренерго" та інших об'єктів великої та малої приватизації.

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Про це УНІАН повідомила прес-служба Фонду державного майна України з посиланням на виконуючого обов'язки голови фонду Віталія Трубарова.

"Введення військового положення ніяк не відображається на процедурах приватизації як великої, так і малої. Але в той же час, інвестор в будь-якому випадку буде враховувати цей фактор. І це логічно. Всі аукціони з продажу об'єктів малої приватизації у системі "Прозоро. Продажу" відбудуться згідно з оголошеним датами. Конкурс "Центренерго" має відбутися 13 грудня, триває прийом заявок, процес триватиме до 5 грудня. Компанії повинні будуть внести гарантійні внески, і лише потім можна буде говорити про кількість учасників та їх назвати", - повідомила прес-служба фонду.

Як повідомляв УНІАН, 26 листопада Верховна Рада затвердила указ президента про введення воєнного стану в ряді областей України на 30 днів.

Законом визначено, що воєнний стан вводиться в Вінницькій, Луганській, Миколаївській, Одеській, Сумській, Харківській, Чернігівській, Донецькій, Запорізькій, Херсонській областях та у внутрішніх водах України Азово-Керченської акваторії.