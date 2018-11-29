У Фонді держмайна поскаржилися на саботаж великої приватизації

Суд переніс розгляд справи щодо блокування результатів відбору інвестрадників для п'яти об'єктів великої приватизації.

Судове засідання, на якому повинні були розблокувати затвердження інвестиційних радників на п'ять об'єктів великої приватизації, перенесли на 11 грудня.

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Про це на своїй сторінці в соцмережі Facebook написав виконуючий обов'язки голови Фонду державного майна України Віталій Трубаров.

За його словами, причиною перенесення стала неявка заявника, компанії «Грант Торнтон», яка після своєї поразки на конкурсі вирішила оскаржити результати відбору інвестиційних радників.

«І саме неявка на судове засідання, яке вони й ініціювали, є переконливим доказом того, що їхня мета – заблокувати процес великої приватизації на догоду олігархічним групам, які не бажають йти з держпідприємств. Ці так звані позивачі прекрасно розуміють безпідставність звинувачень і роблять все, щоб затягнути справу і перешкодити чесній приватизації», - написав Трубаров.

Також він висловив надію, що 11 грудня суд розгляне справу незалежно від присутності позивача.

Як повідомляв УНІАН, 10 травня Кабінет міністрів України на своєму засіданні затвердив перелік підприємств великої приватизації на 2018 рік, в який увійшло 26 об'єктів. Пізніше цей список скоротився до 23 підприємств.

30 липня конкурсна комісія Фонду державного майна України обрала інвестиційних радників для підготовки до приватизації перших шести держкомпаній, у тому числі - для ПРАТ «Індар». Саме в цьому конкурсі компанія «Грант Торнтон» посіла друге місце.

Фонд державного майна України подав позов про спростування недостовірної інформації та захист ділової репутації проти компанії «Грант Торнтон», з якої просить стягнути 10 млн грн компенсації за звинувачення в недобросовісному виборі переможців конкурсу інвестиційних радників для об'єктів великої приватизації.