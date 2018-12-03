Суднобудівний завод "Океан" пішов з молотка за 122 мільйони

Перед торгами стартова ціна становила 1,16 мільярда гривень.

Цілісний майновий комплекс Публічного акціонерного товариства "Миколаївський суднобудівний завод "Океан" продали через аукціон Товариству з обмеженою відповідальністю "Торговий дім "Аннона" за 122,195 мільйона гривень.

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Про це кореспонденту УНІАН повідомила ліквідатор підприємства Ірина Сербін.

Спочатку стартова ціна підприємства становила 1,8 мільярда гривень, але після декількох невдалих аукціонів перед сьогоднішніми торгами вона знизилася до 1,16 мільярда гривень. Самі торги проходили зі зниженням початкової вартості.

Довідка УНІАН. Миколаївський суднобудівний завод "Океан", який був заснований в 1951 році, зараз є публічним акціонерним товариством і спеціалізується на виробництві і ремонті контейнеровозів, танкерів, буксирів, барж водотоннажністю до 350 тисяч тонн. Підприємство розташоване в південній частині міста Миколаєва на лівому березі річки Південний Буг з відкритим виходом до Чорного моря. За 60-річну історію на верфі побудовано більше 400 технічно складних суден загальним дедвейтом понад 4 мільйонів тонн.

З 2012 року завод знаходиться в складному фінансовому становищі, а 1 листопада 2013 року Господарський суд Миколаївської області визнав Публічне акціонерне товариство "Миколаївський суднобудівний завод "Океан" банкрутом і відкрив ліквідаційну процедуру.