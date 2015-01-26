Нацбанк посилив порядок зворотного викупу ОВДП у банків

Згідно з постановою Нацбанку №46 від 22 січня, якою змінюється положення про регулювання ліквідності банків, у разі продажу облігацій банкам Національний банк гарантує зворотний викуп цих цінних паперів за певною ціною протягом певного часу у рамках встановленої регулятором періодичності.

«Національний банк встановлює періодичність викупу державних облігацій України протягом часу їх обігу поза Національним банком, про що повідомляє банки», - зазначається у постанові.

Раніше у разі продажу облігацій Нацбанк брав на себе зобов'язання з викупу цих цінних паперів у будь-який час.

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Як повідомляв УНІАН, Національний банк України у січні-грудні 2014 року придбав у власність державні облігації України номінальною вартістю 181,9 млрд грн і 90 млн дол. США, що у гривневому еквіваленті за офіційним курсом у 4 рази перевищує показник 2013 року. Також регулятор минулого року проводив операції купівлі-продажу держоблігацій через механізм двостороннього котирування - на 1,03 млрд грн з купівлі і на 1,0 млрд грн з продажу.

Станом на 23 січня обсяг ОВДП, що перебувають в обігу, за сумою основного боргу становив 460,169 млрд грн, при цьому у власності НБУ перебувають держпапери на суму 323,348 млрд грн, або 70% загального обсягу ОВДП в обігу. У власності банків, переважно державних, перебувають ОВДП на 91,851 млрд грн, або 20% загального обсягу.