Російський фондовий ринок падає в очікуванні посилення санкцій

Російський фондовий ринок відкрив торги 26 січня падінням більш як на 4%. Зокрема, біржа РТС відреагувала на можливе запровадження нових санкцій після обстрілу Маріуполя, який забрав життя 30 людей.

Також негативно на російський ринок впливає зниження нафтових котирувань. Станом на 9:16 за Києвом ціна бареля марки Brent опустилася до 48 доларів 4 центів, пише «Радіо Свобода».

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У ЄС серйозно обговорюють можливість відключення Росії від міжнародної банківської системи передачі інформації SWIFT, повідомив 25 січня міністр закордонних справ України Павло Клімкін.

Президент США Барак Обама заявив, що Вашингтон глибоко стурбований останніми порушеннями перемир’я і посилить тиск на Росію через її дії в Україні.

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Минулого тижня після смерті короля Саудівської Аравії Абдалли ціна нафти наближалася до 50 доларів, але вплив цього чинника виявився нетривалим.

Новий король Салман ібн Абдул-Азіз Аль Сауд заявив, що його країна збереже дотеперішній обсяг видобутку. Саудівська Аравія домінує в організації країн-експортерів нафти.