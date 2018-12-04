Євросоюз розміщує бонди для надання Україні півмільярда допомоги

Минулого тижня Єврокомісія повідомила, що затвердила виділення першого траншу в 500 мільйонів євро в рамках нової програми макрофінансової допомоги Україні.

Європейський Союз розміщує облігації з погашенням у квітні 2033 року, щоб залучити кошти для надання фінансової допомоги Україні на суму 500 мільйонів євро та Грузії - на суму 15 мільйонів євро.

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Про це повідомляє Рейтер з посиланням на чиновника ЄС.

Розміщення облігацій пов'язано з тим, що минулого тижня Європейська комісія схвалила виділення Україні фінансової допомоги у розмірі 500 мільйонів євро ($568 мільйонів), сказав чиновник.

"Коли ми виходимо на ринок для залучення коштів, ми напряму пов'язуємо це з одержувачем, що пояснює, чому ми виходимо на ринок зараз, в перший тиждень грудня", - сказав чиновник, який говорив на умовах анонімності, оскільки це питання поки має конфіденційний характер.

За словами чиновника, умови видачі кредитів Україні та Грузії будуть мати ті ж терміни погашення і ставку, що й бонди ЄС.

Завершення емісії очікується в понеділок, 11 грудня, сказали банківські джерела.

Організаторами випуску бондів виступають Commerzbank, Goldman Sachs, LBBW і TD Securities.

Нагадаємо, минулого тижня Єврокомісія повідомила, що затвердила виділення першого траншу в 500 мільйонів євро в рамках нової програми макрофінансової допомоги Україні.