Мінфін позичив до держбюджету понад 100 мільйонів гривень

Мінфін на ОВДП-аукціоні залучив до держбюджету 60 млн грн, 1,5 млн дол. і 112 тис. євро.

Міністерство фінансів України на плановому аукціоні з розміщення облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП) залучило до державного бюджету 60,696 млн грн, 1,485 млн. дол. і 111,6 тис. євро.

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Як повідомляється на сайті міністерства, гривневі кошти залучені в результаті продажу облігацій термінами обігу 112 і 189 днів з середньозваженою дохідністю 19% і 18,5% річних.

Кошти в доларах залучені на 196, 322 і 680 днів з дохідністю 6,7%, 7,25% і 7,5% річних, відповідно.

Кошти в євро залучені на 357 днів з дохідністю 4,6% річних.

Також повідомляється, що гривневий еквівалент залучених коштів за курсом Національного банку становив 106,081 млн грн.

Довідка УНІАН. Станом на 4 грудня, обсяг ОВДП в обігу за сумою основного боргу становив 735,450 млрд грн, при цьому у власності Національного банку знаходяться облігації на 348,1 млрд грн, або 47% їх загального обсягу.