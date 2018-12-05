Обвал на ринках стався через сумніви в перспективах торгівлі між США та Китаєм. Ейфорія, що виникла після оголошеного перемир'я в торговому конфлікті між двома країнами, випарувалася.

На фондових ринках США стався обвал, після того як відчуття доброзичливості, що виникло після оголошеного перемир'я в торгових спорах між США і Китаєм, змінилося плутаниною щодо того, про що саме домовилися дві держави.

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Промисловий індекс Доу-Джонса (Dow Jones Industrial Average) впав майже на 800 пунктів. Розпродажі цінних паперів обірвали недавнє ралі на Уолл-стріт, пише «Голос Америки».

Ринок пішов у зростання в понеділок, після того як адміністрація Трампа повідомила, що США і Китай домовилися про тимчасове «припинення вогню» у торгових спорах.

Але вже у вівторок довіра інвесторів до американо-китайської угоди похитнулася після серії плутаних і суперечливих заяв президента Дональда Трампа і деяких високопоставлених офіційних осіб.

За словами Трампа, команда його торгових радників на чолі з торговим представником США Робертом Лайтхайзером, який вважається «яструбом» у питаннях торгівлі з Китаєм, визначить, чи можлива «реальна угода» з Пекіном.

«Якщо це так, ми укладемо її, – написав Трамп в Твіттері. – Але якщо ні, то пам'ятайте, що я людина, яка вводить мита».

Це посилило побоювання щодо того, що розбіжності між двома локомотивами світової економіки можуть сповільнити її розвиток.

Значна частина розпродажів цінних паперів припала на технологічні компанії, банки та акції промислових компаній. Разом з тим акції компаній комунальної сфери пішли вгору. Акції дрібних компаній впали більше, ніж інший ринок.

Великих втрат зазнали компанії Boeing і Caterpillar, що входять в індекс Доу–Джонса. Це великі експортери, які можуть втратити багато чого, якщо тертя в торгівлі збережуться.

Різкий розворот на ринках стався після потужного ралі в понеділок, приводом для якого стали повідомлення про те, що президент Дональд Трамп і його китайський колега Сі Цзіньпін домовилися на саміті «Великої двадцятки» минулими вихідними про тимчасовий, 90-денний відступ у торговому конфлікті між двома країнами.

Але цей оптимізм став швидко в'янути в міру посилення сумнівів у тому, що Пекін в найближчий час поступиться вимогам США.