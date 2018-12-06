АМКУ дозволив китайській біржі придбати акції української ПФТС

BOCE в травні поточного року запросила у АМКУ попередні висновки про придбання понад 25% акцій ПФТС, але заявка була повернута через неякісне розкриття інформації.

Антимонопольний комітет України дозволив китайській товарній біржі Bohai Commodity Exchange Co. (BOCE) купити більше 25% акцій фондової біржі ПФТС. Про це АМКУ повідомляє на офіційному сайті.

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BOCE в травні поточного року запросила у АМКУ попередні висновки про придбання понад 25% акцій ПФТС, але заявка була повернута через неякісне розкриття інформації.

В кінці вересня китайська сторона повторно подала документи, пише liga.net.

Раніше Українська біржа повідомила, що має намір провести додаткову емісію акцій та запропонувати їх до викупу Бохайській товарній біржі.

ФДМУ ще 30 листопада 2016 року оголосив переможцем приватизації УБРР єдиного учасника конкурсу — BOCE. Фонд і покупець уклали договір купівлі-продажу, відповідно до умов якого, покупець після набуття права власності на пакет акцій банку повинен привести розмір статутного капіталу банку відповідно до вимог законодавства України.