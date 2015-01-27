Україна перестала продавати свій золотий запас

Україна, що воює від минулого року з бойовиками на сході країни, та відчуває економічні проблеми, взяла паузу у продажах свого золотого запасу, виходить з даних, опублікованих у вівторок Міжнародним валютним фондом (МВФ), повідомляє Дзеркало тижня.

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Київ продав близько 16 тонн золота у жовтні та листопаді, проте у грудні зберіг рівень свого золотого запасу на позначці 23,64 тонни.

У листопаді видання Wirtschafts Woche наводило дані МВФ, згідно з якими, Україна продала більше третини своїх золотовалютних резервів у жовтні. У кінці місяця (жовтня), в України, як і раніше, було 26 тонн золота, що на 14 тонн менше, ніж у вересні.

Як пояснили у Нацбанку, продаж третини запасів золота пов'язаний з "оптимізацією структури міжнародних резервів України".

Раніше УНІАН повідомляв, що у грудні золотовалютні резерви НБУ оновили 10-річний мінімум - впали нижче $10 млрд.