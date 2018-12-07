У Бразилії суд заблокував злиття Boeing і Embraer

Угода зі створення СП для виробництва регіональних машин на базі підрозділу комерційних літаків Embraer була анонсована в липні цього року.

Федеральний суд Бразилії заблокував фактичне поглинання корпорацією Boeing комерційної частини бразильської авіакомпанії Embraer через створення спільного підприємства.

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Про це повідомляє Reuters з посиланням на судове рішення.

Угода зі створення СП для виробництва регіональних машин на базі підрозділу комерційних літаків Embraer була анонсована в липні цього року, коли компанії уклали попередню угоду. За нею Boeing повинен володіти 80% акцій підприємства, а Embraer — 20%. Комерційний сегмент бразильської компанії був оцінений в $4,75 млрд. Після закриття угоди оперативне управління СП повинне було перейти до Boeing, передають «Ведомости».

Судовий позов був поданий чотирма конгресменами з лівої Робочої партією Бразилії до уряду країни і Embraer. Позивачі вимагали заморозити переговори щодо угоди, побоюючись, що вона погіршить умови бразильських робітників.

Суддя Вікторіу Джузіу Нету засумнівався в тому, що пропонована угода буде корисною для Embraer. «Причина дуже проста, Boeing в цій транзакції ні від чого не відмовляється», тоді як Embraer відмовляється від свого прибуткового комерційного підрозділу, зазначив він у своєму висновку.

У портфелі Embraer є сертифіковані нові регіональні літаки Embraer E-Jet E2 на 80-114 місць залежно від компоновки.