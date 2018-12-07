Лондонська біржа рекордно впала

Однією з основних причин падіння стали побоювання щодо долі затвердженого на саміті ЄС проекту угоди про умови Brexit.

Індекс лондонської фондової біржі FTSE 100 впав на 3,15% (218 пунктів) до закінчення торгів у четвер, що стало найбільшим для нього падінням з червня 2016 року, коли 51,9% жителів Великобританії проголосували за вихід країни з ЄС.

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Як відзначає телеканал Sky News, однією з основних причин падіння стали побоювання щодо долі затвердженого на саміті ЄС проекту угоди про умови Brexit. Парламенту буде запропоновано затвердити підготовлену урядом Терези Мей угоду 11 грудня, однак за останні дні ймовірність того, що законодавці відкинуть проект угоди істотно зросла, пише «Капітал».

Крім того, європейські гравці побоюються наслідків арешту фінансового директора китайської телекомунікаційної компанії Huawei Мен Ваньчжоу, яка була затримана в Канаді і підлягає видачі США у зв'язку зі звинуваченнями в порушенні санкцій щодо Ірану. Дана подія, що викликала обвал індексів по обидві сторони Атлантики, розцінюється як ознака розростання торгової війни Вашингтона з Пекіном.

«Гравці швидко скинули з рук ризиковані активи, що відображає нервову обстановку на ринку, де побоюються, що арешт швидше за все призведе до чергового посилення тертя між США і Китаєм. Здавалося, що відносини двох країн налагоджуються після продуктивного саміту G20, однак цей арешт може похитнути дуже крихкі зараз американо-китайські відносини, що позначиться на світовій торгівлі та перспективах її зростання», — сказав Sky News аналітик інвестиційної компанії London capital group Джаспер Лоулер.

Зазначимо, що аналогічна ситуація спостерігається і на інших ринках. Головний індекс Франкфуртської біржі DAX, що охоплює 30 найбільших акціонерних компаній Німеччини, через побоювання загострення торгового конфлікту між США і Китаєм впав у четвер приблизно на 3% (у момент падіння становило 3,48%), і досяг 1085420 пункту, що також є найгіршим показником, починаючи з грудня 2016 року.