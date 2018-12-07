Гройсман розповів про успіхи малої приватизації в Україні

Надходження від продажу об'єктів малої приватизації вже сягнули 456 мільйонів гривень.

Надходження від продажу об'єктів малої приватизації цьогоріч становлять майже 456 мільйонів гривень.

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Про це в ході Години запитань до уряду в Раді заявив прем'єр-міністр Володимир Гройсман.

"Від малої приватизації цього року 456 мільйонів... Це цифри відкритих, публічних, конкурентних аукціонів. Такого в Україні ніколи не було. І ми запустили цю систему лише в липні цього року", - сказав він.

Як повідомляв УНІАН, 28 березня Фонд державного майна України затвердив список з майже 660 об'єктів малої приватизації, які підлягають продажу в 2018 році. 10 травня на засіданні Кабінету міністрів було прийнято пакет постанов, спрямованих на запуск в Україні продажу об'єктів малої приватизації. На початку липня акредитацію для проведення малої приватизації отримали десять електронних майданчиків. 24 липня на платформі Prozorro стартувала продаж об'єктів малої приватизації.

10 серпня Фонд державного майна України оголосив аукціони з 147 об'єктів малої приватизації стартовою вартістю 70 мільйонів гривень. Фонд держмайна чекає отримати від продажу об'єктів малої приватизації від 1,5 до 1,7 мільярда гривень. До групи малої приватизації входять об'єкти нерухомості, невеликі підприємства, номінальна вартість яких не перевищує 250 мільйонів гривень.