Цього року хочуть продати всі держшахти, що працюють

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив журналістам перший заступник міністра енергетики та вугільної промисловості Юрій Зюков під час ознайомлення з роботою Трипільської теплоелектростанції в Київській області.

«Ми хочемо підготувати до приватизації всі 35 шахт, які перебувають на підконтрольній владі території України», - сказав Зюков.

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За його словами, першими на приватизацію можуть бути виставлені шахти, що розташовані на заході України.

«Ми проводимо передприватизаційну підготовку, і думаю, що у квітні ми вже виставимо перші шахти. Це будуть шахти, в основному, Львівсько-Волинського басейну», - сказав заступник міністра.

Раніше УНІАН повідомляв, що в Україні хочуть закрити до 2019 року всі 32 збиткові держшахти.