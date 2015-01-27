Двом українським держбанкам потрібна валюта для погашення облігацій на майже $1,5 млрд - Fitch

Державному «Укрексімбанку» потрібно буде погасити єврооблігації на 750 млн дол. у квітні 2015 року, при цьому на сьогодні банк ще не акумулював достатньої кількості валюти для повного погашення єврооблігацій, йдеться в повідомленні міжнародного рейтингового агентства Fitch Ratings, переданому УНІАН.

«Укрексімбанк» повинен погасити єврооблігації на 750 млн дол. у квітні 2015 року. Керівництво банку поінформувало Fitch, що на сьогодні банк ще не акумулював достатньої валютної ліквідності для повного погашення єврооблігацій», - йдеться в повідомленні.

За інформацією агентства, «Укрексімбанк» планує отримати додаткові валютні кошти від погашення кредитів у першому кварталі 2015 року. Однак, на думку Fitch, у разі нижчих, ніж очікувалося, погашень і/або відпливу депозитів в іноземній валюті банк, можливо, залежатиме від купівель на відкритому ринку або від доступності валютної ліквідності від Національного банку України (для погашення своїх облігацій).

Читайте такожFitch підтвердило рейтинги «Укрексімбанку», «Ощадбанку» і банку «Південний»Також повідомляється, що державний «Ощадбанк» має єврооблігації на 700 млн дол. з погашенням у березні 2016 року, і йому також потрібно буде акумулювати додаткову валютну ліквідність для здійснення відповідного платежу.

Як повідомляв УНІАН, міжнародне рейтингове агентство Fitch Ratings підтвердило довгострокові рейтинги дефолту емітента в іноземній валюті державних «Укрексімбанку» та «Ощадбанку», а також банку «Південний» на рівні «CCC». За інформацією агентства, рейтинги банків можуть бути знижені, якщо вони не зможуть акумулювати достатньо іноземної валюти, щоб провести майбутнє погашення боргу, а зміцнення валютної ліквідності банків сприятиме стабілізації рейтингів на поточних рівнях.