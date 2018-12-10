Американський гігант купив український стартап Teleport за $8 мільйонів - ЗМІ

Teleport прославився однойменним додатком, який забарвлює волосся в різні кольори.

Американський гігант продовжує поглинати проекти, створені українцями. В цей раз компанія Snap купила команду з 5-ти провідних фахівців і права на всі технології стартапу Teleport Future Technologies.

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Угода була підписана в лютому 2018 року і в листопаді повністю виконана. Сума угоди становила близько $8 млн. Про це повідомляє LIGA.net з посиланням на джерело.

Teleport прославився однойменним додатком, який забарвлює волосся в різні кольори. Стартап залучив $1 млн інвестицій і розвивав внутрішню технологію визначення об'єктів на фото і відео.

Teleport поставив рекорд в українському, російському та білоруському App Store, набравши більше 1 мільйона завантажень за першу добу після релізу. Він більше тижня займав перше місце в магазинах додатків.

Нагадаємо, Snap не перший раз купує команду з проекту з українськими коренями. У 2015 році американська соцмережа купила одеський стартап Looksery. За чутками, сума угоди становила $150 млн.