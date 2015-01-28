Українська біржа запустила торги ф'ючерсами на долар і золото

Українська біржа сьогодні, 28 січня, запустила торги новими ф'ючерсними контрактами на курс долар США - українська гривня і на ціну однієї тройської унції афінованого золота, повідомили УНІАН у прес-службі біржі.

До торгів допущені ф'ючерсні контракти з терміном виконання 16 березня 2015 року.

Базовий розмір гарантійного забезпечення для ф'ючерсного контракту на курс долар США - українська гривня встановлено в розмірі 20%, для ф'ючерсного контракту на золото - 10%.

Як зазначили на біржі, у зв'язку з тим, що курс долара США щодо української гривні асоціацією ЕМТА (Trade Association for the Emerging Markets) тимчасово не розраховується, за розрахункове значення для березневого контракту на курс долар США - українська гривня та для розрахунку варіаційної маржі за березневим контрактом на золото використовуватиметься опублікований НБУ середньозважений курс долара США щодо української гривні, який визначається на підставі даних міжбанківського валютного ринку станом на 16:00.

Читайте такожНацбанк зібрався встановити єдиний курс на валютному ринкуЯк повідомляв УНІАН, фондова біржа «Перспектива» 21 січня запустила торги валютними ф'ючерсами на міжбанківські курси гривні щодо долара США та євро.

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку (НКЦПФР) також дозволила запуск валютних деривативів, зокрема, ф'ючерсного контракту на курс долар - гривня, на фондовій біржі ПФТС, а також дозволила запуск ф'ючерсу долар - гривня і ф'ючерса на золото на Українській біржі.