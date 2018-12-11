Фонд держмайна скасував конкурс з приватизації «Центренерго»

Підготовка до продажу підприємства зайняла чотири роки.

Фонд державного майна України скасував конкурс з приватизації «Центренерго», який повинен був відбутися 13 грудня.

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Про це на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook повідомив експерт в сфері енергетики Андрій Герус.

«Фонд державного майна скасував конкурс з приватизації "Центренерго". Чотири роки підготовки до приватизації можна вважати завершеними. Та й наївно було вважати, що імітація реформ може дати результати, такі, як ніби справжні реформи проходять. Тому, цей період «реформ», як і попередній, в частині приватизації запам'ятається продажем пакетів акцій енергетичних компаній пану Ахметову. На щось більш амбітне наші керівники виявилися не здатні», - написав він.

Як повідомляв УНІАН, конкурс з продажу державного пакета акцій енергогенеруючої компанії "Центренерго" у розмірі 78,3% був призначений на 13 грудня об 11:00.

10 травня Кабінет міністрів затвердив перелік підприємств великої приватизації на 2018 рік.

Компанія «Центренерго» потрапила в число об'єктів великої приватизації на цей рік, причому саме з неї планують розпочати цей процес.

Радник з приватизації ПАТ "Центренерго" аудиторсько-консалтингова компанія Ernst & Young оцінила 78,3%-вий пакет акцій підприємства, що належить державі, в 5,985 млрд грн (225,48 млн дол.).

3 жовтня Кабмін встановив стартову ціну держпакету акцій «Центренерго» в 5,98 млрд грн.

Чистий прибуток «Центренерго» в 2017 році зріс у 5 разів порівняно з 2016 роком – до 1,9 млрд грн, однак у січні-вересні 2018 року порівняно з аналогічним періодом 2017 року підприємство скоротило чистий прибуток у 4,28 раза – до 489,51 млн грн з 2,09 млрд грн.

Довідка УНІАН. «Центренерго» є одним із провідних виробників електроенергії в Україні. Держава володіє 78,289% акцій компанії. До складу компанії входять три теплові електростанції - Вуглегірська, Зміївська та Трипільська, їх сумарна встановлена проектна потужність становить 7665 МВт - 14% генеруючої потужності України. «Центренерго» постачає електроенергію в Київську, Харківську і Донецьку області.