Фонд держмайна назвав причину скасування конкурсу з приватизації «Центренерго»

Обидва учасника конкурсу не допущені до участі в торгах.

Конкурс з продажу державного пакета акцій підприємства «Центренерго», призначений на 13 грудня, не відбудеться, про що на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook написав виконувач обов'язків голови Фонду державного майна України Віталій Трубаров.

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«Учасники конкурсу, а це ТОВ «Укрдонінвест» і Виробниче унітарне підприємство «Нафтобітумний завод», не допущені до участі, оскільки подана ними документація не відповідає вимогам законодавства. Зокрема, пунктом 5.7.14 Положення про порядок проведення конкурсів з продажу пакетів акцій акціонерних товариств щодо надання інформації та копій документів про пов'язаних з потенційним покупцем осіб. Також не надано копії документів для підтвердження отримання коштів на суму не меншу ніж початкова ціна продажу об'єкта», - написав він.

Трубаров також зазначив, що за інформацією, наданою правоохоронними органами, кінцевим бенефіціарним власником одного з претендентів є особа, яка також є засновником і контролером компаній, зареєстрованих на території Росії, про що учасник не повідомив в конкурсній документації.

Раніше про скасування конкурсу з приватизації «Центренерго» повідомив експерт у сфері енергетики Андрій Герус.

Як повідомляв УНІАН, конкурс з продажу державного пакета акцій енергогенеруючої компанії "Центренерго" у розмірі 78,3% був призначений на 13 грудня об 11:00.

10 травня Кабінет міністрів затвердив перелік підприємств великої приватизації на 2018 рік.

Компанія «Центренерго» потрапила до об'єктів великої приватизації на цей рік, причому саме з неї планували почати цей процес.

Радник з приватизації ПАТ "Центренерго" аудиторсько-консалтингова компанія Ernst & Young оцінила належний державі пакет акцій підприємства (78,3%) в 5,985 млрд грн (225,48 млн дол.).

3 жовтня Кабмін встановив стартову ціну держпакета акцій «Центренерго» в 5,98 млрд грн.

Чистий прибуток "Центренерго" в 2017 році зріс у 5 разів порівняно з 2016 роком - до 1,9 млрд грн, однак у січні-вересні 2018 року порівняно з аналогічним періодом 2017 року підприємство скоротило чистий прибуток у 4,28 раза - до 489,51 млн грн з 2,09 млрд грн.

Довідка УНІАН. «Центренерго» є одним з провідних виробників електроенергії в Україні. Держава володіє 78,289% акцій компанії. До складу компанії входять три теплові електростанції - Вуглегірська, Зміївська і Трипільська, їх сумарна встановлена проектна потужність становить 7665 МВт - 14% генеруючої потужності України. «Центренерго» поставляє електроенергію в Київську, Харківську і Донецьку області.