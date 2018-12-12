Мінфін позичив до держбюджету 1,6 мільярда гривень

Міністерство ОВДП-аукціоні залучило до держбюджету 21 млн грн, 8 млн дол. і 42 млн євро.

Міністерство фінансів України на плановому аукціоні з розміщення облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП) залучило до державного бюджету 21,013 млн грн, 8,411 млн дол. і 42,961 млн євро.

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Як повідомляється на сайті міністерства, гривневі кошти залучені в результаті продажу облігацій термінами обігу 105, 182 та 329 днів з середньозваженою дохідністю 19%, 18,5% і 18,5% річних.

Кошти, в доларах залучені на 189, 315 і 673 дні з дохідністю 6,7%, 7,25% і 7,5% річних, відповідно.

Кошти в євро залучені на 120 днів з дохідністю 4,5% річних.

Також повідомляється, що гривневий еквівалент залучених коштів за курсом Національного банку становив 1,618 млрд грн.

Довідка УНІАН. Станом на 11 грудня, обсяг ОВДП в обігу за сумою основного боргу становив 733,880 млрд грн, при цьому у власності Національного банку знаходяться облігації на 348,1 млрд грн, або 47% їх загального обсягу.