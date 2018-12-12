У Кабміні прокоментували скасування конкурсу з продажу «Центренерго»

Міністр Саєнко заявив, що скасування конкурсу з продажу держпакету акцій «Центренерго» не змінило плани Кабміну приватизувати підприємство.

Незважаючи на скасування конкурсу з продажу державного пакета акцій «Центренерго», який мав відбутися 13 грудня, плани уряду приватизувати підприємство не змінилися.

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Про це заявив міністр Кабінету міністрів Олександр Саєнко, повідомляє прес-служба уряду.

«Незважаючи на перенесення термінів конкурсу з продажу державного пакета «Центренерго», плани уряду не змінилися. Приватизації підприємства бути. Але ми бачимо, що Фонду державного майна і раднику з приватизації потрібно провести більш ґрунтовну підготовку до продажу. Уряд розраховує на справжню конкуренцію на аукціоні, і ми хочемо бачити серйозні іноземні компанії серед його учасників», - цитує міністра прес-служба уряду.

Згідно з повідомленням, Саєнко також вважає, що проведення конкурсу з продажу підприємства за новим законом «Про приватизацію» дає змогу очікувати інтерес з боку іноземних інвесторів.

Як повідомляв УНІАН, конкурс з продажу державного пакета акцій енергогенеруючої компанії "Центренерго" у розмірі 78,3% було призначено на 13 грудня об 11:00.

Однак 11 грудня стало відомо, що конкурс було скасовано, оскільки нікого з двох претендентів не було допущено до торгів.

Довідка УНІАН. «Центренерго» є одним з провідних виробників електроенергії в Україні. Держава володіє 78,289% акцій компанії. До складу компанії входять три теплові електростанції - Вуглегірська, Зміївська і Трипільська, їхня сумарна встановлена проектна потужність становить 7665 МВт - 14% генеруючої потужності України. «Центренерго» поставляє електроенергію в Київську, Харківську і Донецьку області.

Компанія «Центренерго» потрапила в число об'єктів великої приватизації на цей рік, причому саме з неї планували почати цей процес.

Радник з приватизації ПАТ "Центренерго" аудиторсько-консалтингова компанія Ernst & Young оцінила належний державі пакет акцій підприємства (78,3%) в 5,985 млрд грн (225,48 млн дол.).

3 жовтня Кабмін встановив стартову ціну держпакету акцій «Центренерго» в 5,98 млрд грн.

Чистий прибуток "Центренерго" в 2017 році зріс у 5 разів порівняно з 2016 роком - до 1,9 млрд грн, однак у січні-вересні 2018 року порівняно з аналогічним періодом 2017 року підприємство скоротило чистий прибуток у 4,28 разу - до 489,51 млн грн з 2,09 млрд грн.