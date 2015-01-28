Афінська біржа сьогодні впала більше ніж на 9%

Обіг склав 199,4 мільйона євро, повідомляє РИА Новости із посиланням на новинний сайт "Нафтемпоріки".

Напередодні біржові індекси зростали.

Найбільше падіння продемонстрували акції чотирьох системних банків - падіння склало від 25,4% до 29,26%. Водночас акції низки промислових компаній зросли на 15%.

Читайте такожГреції не скоротять борг через перемогу на виборах радикальних лівих - Лагард

У середу була завершена передача справ у міністерстві фінансів Греції. Після цього почалася нарада з економічним блоком уряду у прем'єр-міністра Алексіса Ципраса. Головна тема - майбутні переговори з головою Європарламенту Мартіном Шульцем та головою Єврогрупи Йеруном Дейсселблумом.

Раніше УНІАН повідомляв, що Європейський центробанк не виключає списання боргів Греції, але брати участь у цьому не буде.

Також повідомлялося, що опозиційна Коаліція радикальних лівих сил СІРІЗА отримала перемогу на парламентських виборах у Греції. Під час своєї виборчої кампанії лідер партії Алексіс Ципрас пообіцяв змінити всю політику у країні та переглянути відносини із кредиторами. Він також пообіцяв, що домагатиметься скасування боргу Греції перед партнерами по ЄС, який перевищує 300 мільярдів євро.

Йдеться про підписану у 2012 році угоду з ЄС, ЄЦБ та МВФ, згідно з якою Афінам виділялися багатомільярдні кредити, списувалося близько половини боргів приватним кредиторам. Натомість кредитори зажадали ввести заходи жорстку економію, приватизувати держактиви на суму близько 50 мільярдів євро до кінця 2015 року та реалізувати структурні реформи.