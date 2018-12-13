Апеляційний суд залишив чинним рішення про повернення титанового заводу Фірташа державі

Після проголошення повного тексту ухваленої судом постанови почнеться процес повернення підприємства у держвласність.

Центральний апеляційний господарський суд відмовив у задоволенні апеляційних скарг відповідачів на рішення Господарського суду Запорізької області, яким у липні цього року було задоволено позов про розірвання договору про заснування ТОВ «Запорізький титано-магнієвий комбінат» і про повернення майна підприємства у держвласність.

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Про це повідомляє прес-служба Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП).

«Таким чином, відповідно до положень Господарського процесуального кодексу України, після ухвалення таке рішення апеляційного суду набирає законної сили. Спеціалізованою антикорупційною прокуратурою поки що очікується проголошення повного тексту ухваленої Центральним апеляційним господарським судом постанови про відмову в задоволенні зазначених апеляційних скарг, що дасть змогу із залученням всіх уповноважених органів державної влади почати процедуру реального повернення комбінату державі», - сказано в повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, у липні цього року Господарський суд Запорізької області повністю задовольнив позов Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП) до компанії TOLEXIS TRADING LIMITED (Кіпр) про розірвання договору про заснування ТОВ «Запорізький титано-магнієвий комбінат» (ЗТМК) і про повернення майна підприємства у держвласність.

Згідно з повідомленням, у 2013 році на виконання постанови Кабінету міністрів Фонд держмайна України (ФДМУ) уклав договір про заснування ТОВ «ЗТМК» з офшорною компанією TOLEXIS TRADING LIMITED, яка входить в групу компаній DF Group Дмитра Фірташа. ФДМУ передав до статутного капіталу новоствореного суб'єкта цілісний майновий комплекс комбінату, який раніше перебував в управлінні державного підприємства «ЗТМК».

Компанія TOLEXIS TRADING LIMITED вклала 110 млн доларів в модернізацію виробництва.

Незважаючи на те, що частка держави в ТОВ «ЗТМК» становить 51%, фактично підприємство було передано в управління наближеному до інвестора менеджменту, яким більшість залучених інвестицій були розтрачені на погашення раніше створених заборгованостей ДП «ЗТМК» за енергоносії і перед кредиторами, пов'язаними з DF Group. Надалі ці кошти було виведено з України шляхом перерахування на рахунки офшорних фірм, зазначили в САП.

Директора комбінату Володимира Співака підозрюють у розтраті 500 млн грн. Кримінальне провадження за фактами зловживання службовим становищем посадовими особами ЗТМК почалося в 2015 році і в 2016 році було передано НАБУ.

Довідка УНІАН. ТОВ «Запорізький титано-магнієвий комбінат» - єдиний в Україні й Європі виробник губчатого титану. Близько 90% продукції підприємства, що використовується переважно в космічній галузі, реалізується на зовнішніх ринках.

51% частка в статутному капіталі товариства перебуває у власності держави.

Наприкінці 2012 року компанія «Толексіс Трейдинг Лімітед», що входить до Group DF, перемогла в конкурсі з відбору недержавних учасників ТОВ «ЗТМК» і в 2013 році отримала 49% у статутному капіталі підприємства.