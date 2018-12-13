Літак "Львівських авіаліній" продали для виплати боргів із зарплати

Борг із заробітної плати на "Львівських авіалініях" становить понад 5,2 млн грн.

Державне підприємство СЕТАМ (OpenMarket) Міністерства юстиції України продало літак ЯК-42Д державного авіаційного підприємства "Львівські авіалінії" за 700 тис грн. для виплати боргів із зарплати співробітникам, повідомляється в релізі OpenMarket.

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Як зазначається, літак ЯК-42Д 1989 року випуску був виставлений на продаж за стартовою ціною 302 442 грн. Під час торгів повітряне судно вдалося реалізувати за 695 616 грн, що вище за стартову ціни на 130%.

При цьому сума боргів із заробітної плати на ДП "Львівські авіалінії" становить понад 5,2 млн грн.

Генеральний директор СЕТАМ (OpenMarket) Віктор Вишньов зазначив, що з початку 2018 року підприємство продало майна на суму 247 800 000 грн.

Як повідомляв УНІАН, у листопаді СЕТАМ (OpenMarket) виставило на продаж літак ЯК-42Д державного авіаційного підприємства "Львівські авіалінії" для виплати боргів із зарплати працівникам.

Довідка УНІАН. Державне підприємство «Система електронних торгів арештованим майном» (СЕТАМ) працює з 26 жовтня 2015 року. До цього система електронних торгів СЕТАМ працювала в експериментальному режимі в трьох областях з 1 травня 2014 року. У вересні 2017 року держпідприємство СЕТАМ змінило назву електронного майданчика для торгів на OpenMarket, а сам майданчик почав використовувати інноваційну криптографічну технологію захисту blockchain. Дана технологія в систему електронних торгів арештованим майном була введена спільно з Державним агентством з електронного урядування, міжнародною компанією BitFury та "Фондом Східна Європа" за підтримки Міністерства юстиції України.