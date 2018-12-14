Кабмін підтримав корпоратизацію "Адміністрації морпортів України"

Раніше керівник АМПУ заявляв, що розраховує на успішне завершення процесу корпоратизації до кінця 2019 року.

Кабінет міністрів України погодив пропозицію Міністерства інфраструктури віднести державне підприємство "Адміністрація морських портів України" до переліку об'єктів права державної власності, що не підлягають приватизації, але можуть бути корпоратизовані.

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Відповідне розпорядження уряду №990-р від 12 грудня, яким вносяться зміни до пункту 2 розпорядження КМУ №1333 від 04.03.2013, оприлюднено на урядовому порталі.

Як повідомляв УНІАН, раніше керівник АМПУ Райвіс Вецкаганс заявляв, що розраховує на успішне завершення процесу корпоратизації держпідприємства до кінця 2019 року у разі включення його в список стратегічних компаній, які можуть бути корпоратизовані, до кінця 2018 року.

На початку жовтня Кабінет міністрів оголосив конкурс з відбору незалежних членів наглядової ради АМПУ.

Довідка УНІАН. Адміністрація морських портів України розпочала роботу в червні 2013 року, об'єднавши держпідприємства, які увійшли в нову структуру шляхом виділення з них стратегічних об'єктів портової інфраструктури та іншого майна. На материковій частині України налічується 13 державних морських портів. Зокрема, в Одеському регіоні працюють Одеський, Білгород-Дністровський порти, порт "Чорноморськ" і порт "Южний", що в Миколаївському регіоні розташовані Миколаївський порт і стивідорна компанія "Ольвія". Також Україна має свої порти в Азовському регіоні – Маріупольський, Бердянський, а на Дунаї їх всього три – Ренійський, Ізмаїльський та Усть-Дунайський. Порти Херсонського регіону – Херсонський та Скадовський.

Порти анексованого Росією в березні 2014 року Кримського півострова – Керченський, Севастопольський, Феодосійський, Ялтинський та Євпаторійський.