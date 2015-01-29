Порошенко дозволив знизити кворум для зборів акціонерів

Президент України Петро Порошенко підписав Закон «Про внесення змін до статті 41 Закону України «Про акціонерні товариства» щодо кворуму загальних зборів акціонерних товариств із мажоритарними корпоративними правами держави.

Про це повідомляє прес-служба Президента України.

Як повідомляв УНІАН, Верховна Рада 13 січня ухвалила Закон «Про внесення змін до статті 41 Закону України «Про акціонерні товариства», згідно з яким планку кворуму для проведення загальних зборів акціонерних товариств знижено з 60%+1 акція до 50%+1 акція.

Читайте такожВ Україні почав діяти 2-річний мораторій на розподіл прибутку банкамиЗа словами ініціаторів законопроекту, нові норми спрямовані, першочергово, на забезпечення можливості виплати дивідендів до державного бюджету компаніями, частка держави у власності яких перевищує 50%.