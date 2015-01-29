S&P знизило рейтинг російського "Внешэкономбанка"

Рейтинги в національній валюті знижені з "BBB/A-2" до "BBB-/A-3", передає ТАСС.

Як пояснюється в повідомленні, рейтингові дії S&P слідують за зниженням суверенного рейтингу Росії, оскільки ВЭБ в силу свого державного статусу у випадку фінансових труднощів із майже стовідсотковою імовірністю отримає всебічну підтримку з боку уряду РФ.

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