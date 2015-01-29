S&P знизило рейтинг російського "Внешэкономбанка"

20:20, 29 січня 2015
Фондовий ринок
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Міжнародне рейтингове агентство S&P знизило довгостроковий і короткостроковий рейтинги російського "Внешэкономбанка" в іноземній валюті до "BB+" з "BBB-" із "негативним" прогнозом.

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Рейтинги в національній валюті знижені з "BBB/A-2" до "BBB-/A-3", передає ТАСС.

Як пояснюється в повідомленні, рейтингові дії S&P слідують за зниженням суверенного рейтингу Росії, оскільки ВЭБ в силу свого державного статусу у випадку фінансових труднощів із майже стовідсотковою імовірністю отримає всебічну підтримку з боку уряду РФ.

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