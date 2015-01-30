Індекс Української біржі на початку сьогоднішніх торгів упав на 1%
12:00, 30 січня 2015Фондовий ринок
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Серед лідерів зниження - акції Авдіївського коксохіму (-6,75%).
REUTERS
Український фондовий ринок знижується на торгах у п'ятницю - індекс українських акцій UX станом на 11:02 знизився на 1,01% - до 978,76 пункту, повідомляє сайт Української біржі.
Загальний обсяг торгів становив 1,8 млн грн, із них на фондовий ринок припало 1,7 млн грн, на терміновий ринок - 0,1 млн грн. Серед лідерів зниження - акції Авдіївського коксохіму (-6,75%).
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