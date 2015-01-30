Президент призначив керівників Нацкомісії з цінних паперів та Держкомфінпослуг

Президент України Петро Порошенко призначив Тимура Хромаєва новим головою Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, а Ігоря Пашко - головою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, сказано в указах глави держави, оприлюднених на офіційному сайті Адміністрації президента.

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Крім того, глава держави призначив новий склад відомств. Зокрема, згідно з оприлюдненими документами, у новий склад Нацкомісії з цінних паперів та фондового ринку увійшли Юрій Буца, Ігор Назарчук, Олександр Паненко і Дмитро Тарабакін. До складу Держкомфінпослуг увійшли Ольга Гурбич, Ольга Максимчук, Денис Ястреб та Олександр Залєтов.

Іншими своїми указами Порошенко звільнив попередніх керівників і членів відомств. Зокрема, з посади голови НКЦПФР звільнений Дмитро Тевелєв, а склад Нацкомісії згідно з указом президента покинули Анатолій Амелін, Олег Мозговий, Євген Воропаєв, Олексій Тарасенко та Олексій Петрашко. Крім того, з посади члена Держкомфінпослуг звільнений Віктор Берлін.

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Раніше також повідомлялося, що у середині жовтня минулого року Кабмін подав на розгляд президента України подання на звільнення вищевказаних чиновників.

15 жовтня 2014 року набув чинності Закон «Про очищення влади» (люстрації) для захисту і утвердження демократичних цінностей, верховенства права і прав людини в Україні. Закон визначає правові та організаційні засади проведення перевірки державних службовців та прирівняних до них осіб, посадових осіб органів місцевого самоврядування з метою відновлення довіри до влади та створення умов для побудови нової системи органів влади відповідно до європейських стандартів і грунтується на принципах верховенства права і законності, відкритості, прозорості та публічності, презумпції невинності, індивідуальної відповідальності, гарантування права на захист.