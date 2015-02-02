МВФ хоче допомогти Україні в питанні приватизації

У Міжнародному валютному фонді (МВФ) вважають неефективним поєднання державою функцій власності та регулювання. Як повідомили УНІАН у прес-службі Фонду державного майна України (ФДМУ), про це заявив на зустрічі з головою фонду Дмитром Парфененком керівник технічної місії МВФ Брайан Олден.

За його словами, місії важливо приєднатися до питання реформування сектора державних підприємств, яке сьогодні широко обговорюється в Україні.

У свою чергу Парфененко відзначив, що орієнтиром для Фонду держмайна в проведенні приватизації служитиме перелік об'єктів приватизації на 2015 рік, підготовка якого доручена Міністерству економічного розвитку і торгівлі та який має бути затверджений урядом. Він також повідомив, що в державній власності залишається ще багато підприємств, які чекають приватизації та яким держава з об'єктивних причин не може забезпечити ні інвестування, ні фінансування.

Читайте такожКількість стратегічних підприємств скоротять майже втричі - Абромавічус«У першу чергу, це безліч так званих недоприватизованих підприємств, які не є інвестиційно привабливими, але держава вимушена ними управляти. Ми вважаємо за необхідне позбутися цих підприємств і залучити туди приватних власників", - відзначив він. Водночас, за словами Парфененка, на інвесторів також очікує ряд великих підприємств, таких, наприклад, як Одеський припортовий завод.

Він також повідомив, що сьогодні уряд і прем'єр-міністр виступають за ліквідацію будь-яких штучних обмежень на участь в процесі приватизації державного майна. «Ми розуміємо, що приватний власник більш ефективний, ніж держава, яка не може дати підприємствам інвестицій. І хоча сьогодні через ситуацію в країні й пов'язані з цим ризики для інвесторів - не кращий час для продажу великих об'єктів, нам необхідно мати міцну платформу для проведення приватизації на найвищому рівні », - наголосив голова ФДМУ.