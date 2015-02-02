Мінфін у лютому спробує позичити валюту через внутрішні облігації

Міністерство фінансів України планує провести в лютому чотири аукціони з розміщення облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП), на яких, крім гривневих облігацій, планується розміщення ОВДП у валюті, терміном обігу 1,5 і 12 місяців, повідомляється на сайті міністерства.

Згідно з графіком, у лютому Мінфін має намір провести аукціони 3, 10, 17 і 24 лютого, на кожному з яких інвесторам будуть запропоновані гривневі облігації терміном обігу 2 і 5 років. Розміщення валютних облігацій заплановане двічі - на аукціоні 3 лютого на 1,5 місяця, 24 лютого на 12 місяців.

Як повідомляв УНІАН, Мінфін у січні провів сім ОВДП-аукціонів, в результаті яких залучив до держбюджету 9,936 млрд грн.

За оперативними даними Держказначейства на 26 січня, з початку року до держбюджету надійшли держпозики на суму 5,541 млрд грн, витрати з обслуговування держборгу становили 4,902 млрд грн, з погашення держборгу – 3,696 млрд грн.

Читайте такожНацбанк посилив порядок зворотного викупу ОВДП у банківСтаном на 30 січня, обсяг ОВДП, що перебувають в обігу, за сумою основного боргу становив 464,478 млрд грн, при цьому у власності НБУ перебувають держпапери на суму 327,747 млрд грн, або понад 70% загального обсягу. У власності банків перебувають ОВДП на 92,128 млрд грн, нерезидентів – 21,095 млрд грн.

Держбюджет України на 2015 рік передбачає граничний обсяг дефіциту на рівні 63,670 млрд грн або 3,7% ВВП, очікуваний річний показник держборгу - 1,176 трлн грн, або 68% ВВП.