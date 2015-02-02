США перевіряють Moody's у зв'язку із завищенням рейтингів на початку кризи 2008 року

Міністерство юстиції США розпочало розслідування діяльності міжнародного рейтингового агентства Moody's, у зв'язку із завищенням рейтингів по іпотечних операціях перед фінансовою кризою 2008 року.

Про це пише The Wall Street Journal з посиланням на джерела, знайомі з ситуацією.

За даними джерел видання, чиновники відомства вивчають рейтинги угод з іпотечним кредитуванням з 2004 по 2007 роки. Співробітники Мін'юсту провели кілька зустрічей з колишніми керівниками Moody's, в рамках яких намагалися з'ясувати, чи порушувало рейтингове агентство стандарти для власної вигоди.

Розслідування перебуває на ранній стадії, і можливо, що судовий розгляд не відбудеться, передає Slon.ru.

У Міністерстві вважають, що Moody's та інше рейтингове агентство Standard&Poor's присвоювали високий рейтинг ААА іпотечним операціям, які ставали ризикованими. Після обвалу ринку нерухомості втрати від знецінення іпотечних облігацій становили мільярди доларів.

За словами колишнього казначея штату Каліфорнія Філа Ангелідеса, Moody's прагнуло завоювати ринок, діючи в схожій манері з S&P. При цьому члени очолюваної ним Комісії з розслідування фінансової кризи підкреслювали, що кредитні рейтинги агентств були «невід'ємними гвинтиками в колесі фінансового краху».

«Те, що ми знайшли у Moody's, було дуже схоже на практику, яку проводив Standard&Рoor's. Їхні дії і результати були однаковими», - заявив він.

Співрозмовники The Wall Street Journal зазначають, що Мін'юст зацікавився Moody's ще в 2010 році, але не став розслідувати його діяльність, оскільки чиновники сконцентрувалися на S&P.

У лютому 2013 року Міністерство юстиції США пред'явило агентству S&P судовий позов на $5 млрд, звинувативши його в навмисному завищенні рейтингів за іпотечними облігаціями під час світової фінансової кризи 2008-2009 років.

Влітку 2014 року S&P заявило про готовність врегулювати пред'явлені претензії за допомогою виплати штрафу на рівні $1 млрд. Наприкінці січня повідомлялося, що Standard&Рoor's відсторонять від оцінки частини ринку забезпечених іпотекою на комерційну нерухомість бондів за рішенням комісії з цінних паперів і бірж США (SEC) і виплатить $60 млн у рамках врегулювання претензій регулятора.