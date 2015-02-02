Кабмін хоче зробити приватизацію "зрозумілою для іноземних інвесторів"

Уряд розглядає можливість залучення радників до підготовки до приватизації ряду об'єктів, зокрема, підприємств енергетики. Як повідомили УНІАН у прес-службі Фонду державного майна України (ФДМУ), про це заявив на зустрічі з представниками технічної місії Міжнародного валютного фонду голова ФДМУ Дмитро Парфененко.

«Щоб зробити приватизацію зрозумілою для іноземних інвесторів, розглядається питання, і воно неодноразово порушувалося в тому числі і міністром економрозвитку, залучення до приватизації радників", - повідомив Парфененко.

За його словами, це може бути компанія або група компаній, яка зможе здійснити повну підготовку об'єкта до приватизації і представити його за межами країни. "Мета очевидна - залучити до української приватизації широке коло інвесторів", - сказав Парфененко.

За його словами, об'єктами, приватизація яких може проходити за допомогою радників, зокрема, можуть стати об'єкти енергетики - енергорозподіляючі та енергогенеруючі компанії, як, наприклад, "Центренерго", яка має великий потенційний попит у покупців.

Читайте такожМВФ хоче допомогти Україні в питанні приватизаціїЯк повідомляв УНІАН, міністр економічного розвитку і торгівлі України Айварас Абромавічус 15 січня представив у Верховній Раді законопроект, який передбачає виключення 1251 підприємства зі списку заборонених до приватизації об'єктів.

Верховна Рада не підтримала цю ініціативу і відправила законопроект на доопрацювання в уряд, мотивуючи своє рішення тим, що Кабмін прагне приватизувати стратегічно важливі підприємства, особливо лісгоспи і концерн "Укрспирт".

Разом з тим, прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк заявив, що приватизація державних компаній і підприємств не торкнеться тих структур, які становлять стратегічно важливе значення для безпеки та економіки країни.

За словами заступника генерального директора Генерального директорату Єврокомісії з питань торгівлі, керівника групи підтримки України Петера Балаша, Україна перед проведенням приватизації слід змінити менеджмент і змінити структуру управління державними компаніями, а також забезпечити прийнятні умови для підвищення їх ринкової вартості.

Відповідно до закону про держбюджет, на 2015 рік надходження від приватизації в 2015 році прогнозуються на рівні 17 млрд грн.