Кабмін хоче зробити приватизацію "зрозумілою для іноземних інвесторів"
Український уряд хоче залучити до приватизації широке коло інвесторів.
Уряд розглядає можливість залучення радників до підготовки до приватизації ряду об'єктів, зокрема, підприємств енергетики. Як повідомили УНІАН у прес-службі Фонду державного майна України (ФДМУ), про це заявив на зустрічі з представниками технічної місії Міжнародного валютного фонду голова ФДМУ Дмитро Парфененко.
«Щоб зробити приватизацію зрозумілою для іноземних інвесторів, розглядається питання, і воно неодноразово порушувалося в тому числі і міністром економрозвитку, залучення до приватизації радників", - повідомив Парфененко.
За його словами, це може бути компанія або група компаній, яка зможе здійснити повну підготовку об'єкта до приватизації і представити його за межами країни. "Мета очевидна - залучити до української приватизації широке коло інвесторів", - сказав Парфененко.
За його словами, об'єктами, приватизація яких може проходити за допомогою радників, зокрема, можуть стати об'єкти енергетики - енергорозподіляючі та енергогенеруючі компанії, як, наприклад, "Центренерго", яка має великий потенційний попит у покупців.
Читайте такожМВФ хоче допомогти Україні в питанні приватизаціїЯк повідомляв УНІАН, міністр економічного розвитку і торгівлі України Айварас Абромавічус 15 січня представив у Верховній Раді законопроект, який передбачає виключення 1251 підприємства зі списку заборонених до приватизації об'єктів.
Верховна Рада не підтримала цю ініціативу і відправила законопроект на доопрацювання в уряд, мотивуючи своє рішення тим, що Кабмін прагне приватизувати стратегічно важливі підприємства, особливо лісгоспи і концерн "Укрспирт".
Разом з тим, прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк заявив, що приватизація державних компаній і підприємств не торкнеться тих структур, які становлять стратегічно важливе значення для безпеки та економіки країни.
За словами заступника генерального директора Генерального директорату Єврокомісії з питань торгівлі, керівника групи підтримки України Петера Балаша, Україна перед проведенням приватизації слід змінити менеджмент і змінити структуру управління державними компаніями, а також забезпечити прийнятні умови для підвищення їх ринкової вартості.
Відповідно до закону про держбюджет, на 2015 рік надходження від приватизації в 2015 році прогнозуються на рівні 17 млрд грн.