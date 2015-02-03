Греція хоче реструктуризувати борги, щоб уникнути їх списання

Міністр фінансів Греції Яніс Варуфакіс запропонував план реструктуризації заборгованості за облігаціями, який дозволить Афінам "обслуговувати свої борги без шкоди для приватних інвесторів".

Про його деталі політик повідомив увечері в понеділок в інтерв'ю британській газеті "Файненшл таймс", пише ТАСС.

За словами Варуфакіса, уряд Греції готовий припинити спроби домогтися списання частини держборгу, який зараз досягає 315 млрд євро. Замість цього міністр запропонував здійснити серію боргових свопів, що дозволило б значно полегшити тиск на економіку країни.

Мова йде про два типи нових облігацій. Перший тип, із прив'язкою до економічного зростання, пропонується обміняти на європейські стабілізаційні кредити. Що стосується других, які Варуфакіс назвав безстроковими, то ці облігації прийдуть на зміну тим грецьким бондам, які зараз знаходяться у володінні Європейського центрального банку (ЄЦБ).

Читайте такожУ Британії вважають Грецію загрозою світовій економіці"Те, що ми пропонуємо - це розумний спосіб роботи з боргом, - заявив міністр. - Так нам вдасться уникнути необхідності його часткового списання, адже це є політично неприйнятним для Німеччини та інших держав - кредиторів".

За словами Варуфакіса, міжнародні партнери повинні допомогти його країні, що вступила на шлях реформ, і надати простір для фіскального маневру". "В іншому випадку економіка Греції продовжить задихатися, і реформи не допоможуть вирішити поставлені завдання", - попередив він.

Міністр також повідомив, що уряд продовжить боротьбу з ухиленням від сплати податків серед найбільш багатих жителів країни. "Ми не відступимося, поки не досягнемо успіху на цьому напрямку", - наголосив Варуфакіс.